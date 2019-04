Torniossa KTK:n pihalta on varastettu sininen konelava, jonka kuljettamiseen on tarvittu kuorma-autoa. Lavan sivussa on U-palkit, joihin on polttoleikattu reikiä.

Poliisin mukaan varkaus on tapahtunut maaliskuun viimeisen viikon ja huhtikuun ensimmäisen viikon välisenä aikana.

Poliisi kaipaa tietoja tapahtumasta, yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 10-14 puhelinnumeroon 0295466156 tai sähköpostitse meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi