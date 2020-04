Talven sademäärät koko Oulujoen vesistöalueella ovat olleet tavanomaista suurempia. Lumen vesiarvo koko Oulujoen vesistössä on noin 20 prosenttia keskimääräistä suurempi ja Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä noin 40 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä on tulossa iso kevättulva. Emäjoen ja Oulujoen juoksutukset tulevat olemaan suuria kesäkuulle asti.

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä huhtikuun puoleen väliin mennessä oli 185 mm, joka on keskimääräistä 44 prosenttia enemmän.

Suuret tulovirtaamat ovat aiheuttaneet maaliskuusta asti jatkuneet tavallista suuremmat juoksutukset Emäjoella ja Oulujoella. Suurten juoksutusten myötä säännösteltäviin järviin on saatu tehtyä tilaa sulamisvesille. Oulujärven yläpuolisella alueella lumen sulaminen on vasta alkuvaiheessa ja lunta on vielä paljon jäljellä.

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 15. huhtikuuta 182 mm, joka on noin 20 prosenttia ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Hyrynsalmen reitillä lumen vesiarvo oli 15. huhtikuuta 247 mm, joka on yli 40 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Sotkamon reitille on ennusteiden mukaan tulossa suuri kevättulva, joten laitoksilla varaudutaan ohijuoksutuksiin. Ontojärven alueen lumen vesiarvo oli 24. huhtikuuta 180 mm, joka on 44 prosenttia tavanomaista suurempi. Nuasjärven alueen lumen vesiarvo oli 24. huhtikuuta 180 mm, joka on 38 prosenttia tavanomaista suurempi.

Kevättulvan suuruuteen vaikuttaa kuitenkin vielä sulamisajan sää. Jos on sateista, niin tulvasta tulee iso, mutta jos on poutaa ja yöpakkasia tulva jää pienemmäksi. Tulevana kesänä säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan hyvissä ajoin.