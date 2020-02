Pohjoisen poliiseista kolmasosa katsoo työturvallisuuden heikentyneen – asiakkaat ovat entistä aggressiivisempia ja arvaamattomampia

Nykypäivänä valitetaan ohjaajien, opettajien, poliisien ym. käytöksistä, mielestäni ihan liian heppoisin perustein. Monet vanhemmat kuvittelevat, että esim. opettajien tehtävä on kasvattaa oppilaita. Ei ole, opettajien tehtävä on opettaa, vanhempien tehtävä on kasvattaa eikä haukkua opettajia. Työrauha pitää olla ja varsinkin poliisilla pitää olla oikeus tarvittaessa koviinkin otteisiin kun tilanne vaatii, ilman pelkoa joutua syytettyjen penkille. Rangaistukset kovemmiksi niille jotka vastustavat virkavaltaa.