Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa odotellaan pakkasia, rinteitä auki vasta kolmessa paikassa – "Ei tällaista talvea paikallisten mukaan ole ollut miesmuistiin"

Keski- ja Etelä-Suomessa kauden aloituksella ei ole vielä kiire.

Pohjois-Suomessa laskettelukausi on lähtenyt yskähdellen liikkeelle, kun elohopea ei ole suostunut putoamaan kunnolla pakkasen puolelle. Laskettelurinteitä oli sunnuntaihin mennessä avattu vasta kolmessa hiihtokeskuksessa: Rukalla viisi, Ski Saariselällä kolme ja Levillä kaksi. Latuja oli avannut lisäksi viisi hiihtokeskusta.

Levin Matkailun vt. toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan Kittilässä asteet ovat pysyneet päivisin plussan puolella, öisin on päästy juuri ja juuri pakkaselle.

– On hyvin poikkeuksellista, ei tällaista talvea paikallisten mukaan ole ollut miesmuistiin.

Samaa mieltä on myös Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen.

– On ollut yllättävän lauhaa. Ennenkin on ollut pitkiäkin suojasään jaksoja, mutta ei näin lämpimiä. Yleensä asteet ovat käyneet nollassa tai yhdessä plusasteessa, ja sitten on jäähtynyt uudestaan, vaan nyt oli 2,5 viikkoa melkein koko ajan plussalla.

Pitkän ajan sääennuste syyniin

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää viilenee alkavalla viikolla Etelä-Suomea myöten. Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors huomauttaa, ettei muutaman päivän viileys välttämättä saa keskuksia aloittamaan lumetusta varsinkaan maan etelä- ja keskiosissa.

– Lumetus alkaa nopeiten Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa katsotaan vielä tarkasti pitkän ajan ennusteita, että onko nyt tulossa sellainen pakkasjakso, joka pysyy pidempään eikä vain käy. Vaikka ensi yönä olisi kymmenen astetta pakkasta, eivät kaikki välttämättä aloita lumetusta, vaan antavat pakkasen vähän jäädyttää maata, Lindfors sanoo.

Rukalla käynnistettiin lumetus varhain sunnuntaina, kun sää painui pakkaselle. Parviaisen mukaan ensimmäiset päivät pääosin paikataan jo avattuja rinteitä, mutta myös uusia rinteitä ryhdyttiin lumettamaan.

– Kova tavoite on, että itsenäisyyspäivän aikaan olisi yli kymmenen rinnettä auki, Parviainen kertoo.

Lisää säilölunta?

Lumen varastointi on hiihtokeskusten pelastuskeino, jos talven tulo venyy. Laskettelurinteisiin lunta varastoivat tällä hetkellä Suomessa vain Levi, Ruka ja Ounasvaara. Maastohiihtolatuja varten lunta varastoidaan useassa paikassa ympäri Suomen.

Kivisaaren mukaan Levi on onnellisessa asemassa säilölumen vuoksi, koska se on mahdollistanut jo nyt muutaman rinteen avaamisen. Levi onkin jo aiemmin ilmoittanut todennäköisesti laajentavansa lumen varastointia.

Lindfors kertoo myös Jyväskylässä sijaitsevan hiihtokeskus Laajiksen ilmoittaneen lumivaraston tekemisestä tulevana kautena. Hänen mukaansa ei olisikaan yllätys, jos Keski- ja Etelä-Suomen hiihtokeskuksen alkaisivat varastoida lunta enenevissä määrin. Lindfors kuitenkin muistuttaa, ettei Etelä-Suomen keskusten kauden aloituksella ole vielä kiire.