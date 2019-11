Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomariksi Mikko Pikkujämsä

Valtioneuvosto esitti tänään, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomariksi nimitetään oikeusneuvos Mikko Pikkujämsä. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina. Nimitys on määräaikainen, ja se alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2026

Pikkujämsä on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksena vuodesta 2015. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa yhteensä lähes 20 vuotta asianajajana ja lakimiehenä asianajotoimistoissa, oikeudellisena avustajana tilintarkastusyhteisössä sekä assistenttina yliopistossa. Pikkujämsä on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä asianajajatutkinnon.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virka tuli auki ylituomari Pirjo Pyhäjärven eläkkeelle siirtymisen johdosta.