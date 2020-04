Pohjois-Pohjanmaan yritykset hakeneet aktiivisesti poikkeustilanteen yritysrahoitusta – myöntöpäätöksiä tehty noin 4,6 miljoonalla eurolla

Pohjois-Pohjanmaalla poikkeustilanteen yritysrahoitusta ELY-keskukselta on hakenut 1 479 yritystä lähes 38 miljoonan euron edestä.

Myöntöpäätöksiä maakunnassa on tehty noin 4,6 miljoonalla eurolla. Yritykset ovat hakeneet enemmän kevyempää tilanneanalyysiä (880 kappaletta 9,1 miljoonalla eurolla), mutta myös kehittämistoimiin on tullut runsaasti hakemuksia (599 kappaletta 28,8 miljoonalla eurolla).

Toimialoista painottuvat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta ja vähittäiskauppa. Hakemuksista vain noin 4,5 prosenttia on saanut kielteisen päätöksen.

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on tehty keskiviikkoon mennessä myönteisiä poikkeustilanteen yritystukipäätöksiä 5 252 kappaletta noin 60,8 miljoonan euron edestä. Hakemuksia on saapunut yhteensä lähes 21 600 kappaletta, joista on käsitelty noin 32 prosenttia.

Valtakunnallisesti eniten avustuksia on myönnetty kaupan alalle ja liike-elämän palveluihin.

Pohjois-Pohjanmaalla lähes 70 prosenttia rahoituspäätöksistä kohdistui kuluttaja- ja liike-elämän palveluihin sekä matkailun ohjelmapalveluihin.

– Toimialoissa painottuvat selkeästi ne alat, jotka ovat ottaneet suurimman iskun vastaan koronarajoitustoimien vuoksi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen sanoo.

Keskimääräinen avustussumma Pohjois-Pohjanmaalla on ollut noin 8 850 euroa. Tilanneanalyysiin voi hakea enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa.