Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittiin Antti Heikkilä

32-vuotias Antti Heikkilä on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä 2019. Heikkilän yritys on oulaistelainen Tivitek Oy, joka tuottaa rakennuspalveluita sekä kattopinnoitusta.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien mukaan yritys on tehnyt vakuuttavaa kasvua viimeisen kolmen vuoden aikana ja työntekijämäärä on lähes kolminkertaistunut. Tivitek Oy on perustettu 2011.

Heikkilä edustaa Pohjois-Pohjanmaata valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa. Kilpailun voittaja julkaistaan Suomen suurimmassa nuorten yrittäjien tapahtumassa Kauhavalla 24-25. toukokuuta.