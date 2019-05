Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste aleni edellisvuodesta – työttömien määrä vähentyi myös Oulussa

Loppujen lopuksi ei ainakaan tietyltä osalta ole tapahtunut muutosta työllisyyden suhteen, ainakin TE-keskuksen koulutuksiin valitaan (lue piilotetaan) nopeasti nämä jotka muutenkin voisivat työllistyä nopeasti. Tässä esimerkki kurssi jossa on pakollinen harjoittelu ICT alalla, sinne ei valita ihan oman empiirisen kokemuksen perusteella pitkä-aikaistyöttömiä vaan näitä jotka hieman työhakuaan hiomalla nopeasti työllistyviä nuoria osaajia. Viimeksi tilastoiden mukaan eräälle kurssille otettiin vain 11 henkeä vaikka paikkoja oli 16-20 hlö:tä, syy on se että vaikka tämä kouluttava yritys on voittanut te-keskuksen kilpailutuksen ja kehuvat että heillä yhteyksiä paikallisiin yrityksiin ja näin ollen saavat myytyä työttömän työhakijan sinne harjoitteluun summasta niin viimeksi koulutukseen hakeneet saivat moneen otteeseen sähköpostiä jolla kehoitettiin itse hakemaan paikka. Kysymyksia tulee siitä että kun työtön hakee itse harjoittelupaikan niin kouluttava yritys rahastaa yrityksia ja te-keskusta isoin summin, miksi näissä koulutuksissa käytetään naamakerrointa ja osaavakin työtön jolla ei ole yhteyksiä yrityksiin joka ei miellytä kouluttajan edustajia ei edes tarjota yhteistyöyrityksille, miten ihmeessä vaikka hakijoita on melkein sata saavat vaivaiset 11 henkeä ja koulutus saa alkaa.