Pohjois-Pohjanmaan nuotiopaikkojen puut saattavat loppua vappuviikonloppuna – "Hyvä eväsleipä ja lämmin juotava termospullossa on aina toimiva vaihtoehto"

Vappuviikonloppuna luonnossa liikkuvan kannattaa varautua kauhuskenaarioon: pahimmassa tapauksessa nuotiopaikan puuvarasto saattaa ammottaa tyhjyyttään.

– Meillä ei ole hirveän tarkkoja lukuja, mutta olemme huomanneet, että kulutus on nyt ollut suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Puut eivät ole loppuneet kaikkialta, mutta niin saattaa käydä. Ihmiset liikkuvat nyt paljon luonnossa, Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan puistonjohtaja Saara Airaksinen kertoo.

Tyhjän puuliiterin kohdattuaan hätäisimmät retkeilijät ovat jopa repineet maapuista sytykkeitä nuotioon. Metsähallitus painottaa, että puiden repiminen on ehdottomasti kiellettyä.

Maastoon on ilmestynyt myös laittomia nuotiopohjia. Metsähallitus muistuttaa, että vaikka ruohikkopalovaara ei olisikaan voimassa, on lumettomilla mailla syytä olla todella varovainen retkikeittimienkin käytössä.

– Ihmisten olisi hyvä opetella tekemään omia eväitä, jotka eivät vaadi tulen sytyttämistä. Hyvä eväsleipä ja lämmin juotava termospullossa on aina toimiva vaihtoehto, Airaksinen sanoo.

Pohjois-Suomessa esimerkiksi Kuusamon Valtavaaralla on tehty koronarajoitusten aikaan ilkivaltaa. Kävijät ovat murtaneet auki tupia, jotka on suljettu koronakriisin takia. Metsähallitus muistuttaa, että tuvat on suljettu viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.