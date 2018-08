Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on voimassa neljä varoitusta – luvassa voimakasta sadetta ja tukalaa hellettä

Ehkä näitä ei ole tarkoitettu sinulle, joka oleskelet betonin keskellä. On ihmisiä, jotka esim. hankkivat elantoa kalastuksella ja marjastuksella. Heille, luonnossa liikkujille, nämä varoitukset ovat tarpeellisia. On myös muita ihmisiä, joiden tekemisiin sääilmiöt vaikuttavat, niihin varautuminenkin on joskus tarpeen. Voi siis ajatella omaa napaa kauemmas ennen kuin alkaa valittamaan tyhjästä.