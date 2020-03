Metsähallitus sulkee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kansallispuistojen sekä muiden Metsähallituksen hoitamien retkeilykohteiden tupia ja kotia koronaviruksen takia. Myös kansallispuistojen talvireittien ylläpito on lopetettu tältä talvelta.

Autio- ja päivätupia sekä kotia suljetaan muun muassa Rokualla, Syötteen alueella, Oulangalla, Valtavaaran suojelualueella sekä Riisitunturin ja Hossan kansallispuistoissa.

Rakennukset lukitaan ja oviin laitetaan ilmoitus käyttökiellosta. Ilmoituksia kiinnitetään myös reittien lähtöpisteisiinja muille keskeisille paikoille. Tieto suljetuista kohteista päivitetään Metsähallituksen luontoon.fi-verkkopalveluun.

Syötteen kansallispuiston alueella kulkevia hiihtolatuja ei enää ylläpidetä. Myös pyöräilyyn, lumikenkäilyyn ja erämaahiihtoon tarkoitettujen talviretkeilyreittien ylläpito lopetetaan. Vaikka kansallispuiston ladut menevät kiinni, voivat hiihtäjät yhä sivakoida Syötteen matkailualueen ydinalueen laduilla. Myös Rokuan latuverkosto on edelleen toiminnassa.

Kuusamossa sijaitsevan Oulangan kansallispuiston erämaareitti on suljettu. Myös Suomussalmella Hossan kansallispuistossa hiihtolatujen ja monitoimireittien ylläpito on lopetettu.

Metsähallitus korostaa, että luonnossa on syytä muistaa samat terveysviranomaisten ohjeet kuin kaupungeissa ja taajamissa. Kanssaretkeilijöihin on pidettävä riittävä turvaväli ja hygieniasta on huolehdittava.