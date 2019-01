Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuulle tulee yhteinen eKirjasto – julkaistaan Lainan päivänä 8. helmikuuta

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tarjoavat ensimmäisenä Suomessa asiakkailleen täysin yhteiset e-aineistopalvelut yli maakuntarajojen. Yhteistyössä on mukana kaksi maakuntaa, 38 kuntaa ja neljä kirjastokimppaa.

Uusi alueellinen eKirjasto julkaistaan Lainan-päivänä 8. helmikuuta.

Uusi eKirjasto sisältää 11 e-aineistopalvelua, joissa on entistä laajempi valikoima muun muassa e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Asiakkaille tarjotaan aineistoja yhä useammalla kielellä ja yhä useampaa palvelua on mahdollista käyttää etänä ja myös mobiilisovelluksen kautta.



Aiemmin e-aineistopalveluiden tarjonnassa on ollut kuntien välillä suurta vaihtelua. Yhteistyön myötä kaikilla kunnilla on nyt samanlaiset mahdollisuudet tarjota e-aineistoja.



E-aineistojen ansiosta kirjaston palvelut eivät ole sidottuja tilaan, joten asiakkaan ei tarvitse mennä kirjastoon lainatakseen luettavaa, kuunneltavaa tai katsottavaa. Aineiston liikkuminen asiakkaalta toiselle ei vaadi aineiston kuljettamista, joten e-aineistojen käytössä nousevat esiin myös ekologiset arvot.



Linkit e-aineistopalveluihin löytyvät oman kirjaston verkkosivuilta. Palvelut ovat ilmaisia kirjastojen asiakkaille ja niitä pääsee käyttämään kaikilla Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kirjastokorteilla ja pin-koodilla.



E-aineistopalveluiden käyttöön saa opastusta oman kirjaston henkilökunnalta.