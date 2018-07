Pohjois-Pohjanmaalla roihuaa kaksi suurta maastopaloa: Pyhäjärvellä tuli leviää edelleen, Haapajärvellä palo rajattu

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella syttyi kaksi suurta maastopaloa tiistaina iltapäivällä. Toinen paloista on Haapajärvellä ja toinen Pyhäjärven ja Pihtiputaan kuntien rajamaastossa.

Päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen kertoo, että kumpikaan paloista ei ole tien vieressä, mikä vaikeuttaa sammutustöitä. Jokelaisen mukaan Haapajärven palo on hieman lähempänä tietä kuin Pyhäjärven palo.

– Ne pääsevät nopeasti leviämään, Jokelainen kertoo.

Haapajärvellä tuli on rajattu noin hehtaarin alueelle. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palon jälkisammutus kestää pitkään.

Hälytys palopaikalle tuli kolme tuntia aiemmin. Kukaan ei ole loukkaantunut palossa.

Pyhäjärven palo on pelastuslaitoksen mukaan hyvin vaikeakulkuisessa maastossa ja palo leviää edelleen. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että paikalla valmistaudutaan laajaan operaatioon.

Palon arvioidaan olevan vähintään 200 metriä kertaa 200 metrin kokoisella alueella. Lisäksi palosta on levinnyt sirpaleisia heitteitä maastoon.

Haapajärven paloa on sammuttamassa noin 30 henkilöä. Heidän käytössään on reilut 20 ajoneuvoa. Paloja on yhteensä sammuttamassa vajaat sata henkilöä, joista noin 50 henkilöä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Pohjois-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitoksilta noin 30 henkilöä.

Haapajärvellä tehtiin aikaisemmin iltapäivällä lentotiedustelutoimintaa. Lentokoneesta välitettiin maahan tietoa ja kuvaa palosta, minkä avulla kohdennettiin sammutusresursseja kriittisimmille alueille.

Maanantaina maastoa paloi muun muassa Oulaisissa, jossa palosta aiheutunut voimakas savu haittasi myös raideliikennettä.

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus, ja maasto on rutikuivaa.