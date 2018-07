Pohjois-Pohjanmaalla roihuaa kaksi suurta maastopaloa, palolentokoneesta välitetään tietoa sammuttajille

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella syttyi kaksi suurta maastopaloa tiistaina iltapäivällä.

Haapajärvellä tuli on levinnyt noin hehtaarin alueelle, eikä palo ollut vielä puoli viiden aikaan hallinnassa. Hälytys palopaikalle tuli kolme tuntia aiemmin. Kukaan ei ole loukkaantunut palossa.

Toinen palo on Pyhäjärven ja Pihtiputaan kuntien rajalla Suezintien läheisyydessä. Pelastuslaitoksen yksiköt ovat ryhmittymässä paikalle. Palon arvioidaan olevan 200 metriä kertaa 200 metrin kokoisella alueella.

Myös Siikalatvalle on annettu hälytys pienestä maastopalosta. Pelastuslaitoksen yksiköt ovat vasta matkalla paikalle.

Haapajärven paloa on sammuttamassa noin 30 henkilöä. Heidän käytössään on reilut 20 ajoneuvoa. Paloja on yhteensä sammuttamassa vajaat sata henkilöä, joista noin 50 henkilöä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Pohjois-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitoksilta noin 30 henkilöä.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että Haapajärvellä on aloitettu myös lentotiedustelutoiminta. Lentokoneesta välitetään maahan tietoa ja kuvaa palosta. Niiden avulla voidaan kohdentaa sammutusresursseja kriittisimmille alueille.

Maanantaina maastoa paloi muun muassa Oulaisissa, jossa palosta aiheutunut voimakas savu haittasi myös raideliikennettä.

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus, ja maasto on rutikuivaa.