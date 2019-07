Pohjois-Pohjanmaalla metsäpalovaroitus voimassa vielä ensi viikkoon asti – laavullakin voi jäädä makkarat paistamatta

Ilmatieteen laitos on antanut viikonlopulle metsäpalovaroituksen koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Perjantaille ja lauantaille on myös annettu hellevaroitus.

Vähäiset sateet ja lämpimät säät saavat maasto syttymään herkästikin.

– Kokemukseni mukaan metsäpalovaroituksen aikana paloja syttyy huomattavasti enemmän, palomestari Mikko Heikkilä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta toteaa.

Heikkilä kertoo, että heinäkuun aikana maastopaloja on ollut jo seitsemän, joka on yli kaksinkertainen luku edelliskuuhun verrattuna. Määrä on toistaiseksi pysynyt kuitenkin maltillisenä.

Retkeilijöiden on hyvä muistaa, että metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko metsiin tai niiden läheisyyteen on kielletty.

Pelastuslain mukaan nuotion lisäksi avotulia ovat kevytrakenteiset kupugrillit ja maahan asetettavat kertakäyttögrillit. Laavujen yhteydessä usein löytyviin kivi- ja nuotiokehiin tulen tekeminen on myös kielletty.

Avotuliksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi.