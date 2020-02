Pohjois-Pohjanmaalla enemmän työttömiä kuin viime vuonna, maakunnan suurin työttömyysaste Taivalkoskella

Miten ihmeessä niitä työttömiä löytyy edelleen kun hallitus ja yritykset toitottaa pulaa työntekijöistä... täyttä valepuhetta siis pula työntekijöistä... kyse on vain yritysten palkanmaksuhalusta...työstä kun pitäisi suomalaiselle maksaa palkkaa jolla tulee toimeen. Samoin pula huippuasiantuntijoista, pula on ilmeisesti vain huippuhalvoista , asiantuntemuksella ei väliä. Niin kauan kun on kokeneita korkeakolutettuja insinöörejä ja muita motivoituneita koulutettuja työttömänä on turhaa puhua pulasta.

Ikärasismi pois ja koulutuksen ja kokemuksen mukainen palkka ihmisille.