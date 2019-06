Pohjois-Pohjanmaa maakuntien ministerikisan hännillä – Uusimaa ja Varsinais-Suomi menestyneet salkkujaossa

30 viime vuoden aikana Uusimaa ja Varsinais-Suomi ovat vieneet ministerisalkkuja muilta maakunnilta.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on pärjännyt verrattain heikosti ministerikisassa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, selviää tuoreesta e2 Tutkimuksen julkaisusta.

Tutkimuksessa selvitettiin ministerisalkkujen jakautumista Suomen maakuntien kesken. Pohjois-Pohjanmaa on saanut väkilukuunsa suhteutettuna kolmanneksi vähiten ministereitä tarkastelujakson (1987–2019) aikana.

Ministerivalintoihin löytyy useita syitä. Yksi niistä on tutkimuksen mukaan hallituspohja. Keskustan ministerit tulevat tasaisemmin eri maakunnista, kun kokoomuksen ja SDP:n ministereiksi ponnistavat henkilöt ovat useammin Etelä-Suomesta, varsinkin Uudeltamaalta.

Kolmenkymmenen viime vuoden aikana Uusimaa ja Varsinais-Suomi ovatkin vieneet ministerisalkkuja muilta maakunnilta, sillä ne ovat menestyneet salkkujaossa.

– Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirit sekä salkkujaossa muutoin hyvin menestynyt Varsinais-Suomi ovat saaneet yhdessä noin 45 prosenttia kaikista salkuista tarkastelujaksolla (1987–2019), kertoo tutkija Ville Pitkänen e2 Tutkimuksesta.

Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta on ollut aina ministeri vuosien 1987 ja 2019 välillä: Uudeltamaalta 63 ministeriä, Varsinais-Suomesta 25.

Tutkimuksessa nousee esiin pienempiä maakuntia, Kanta-Häme ja Etelä-Savo, jotka ovat asukaslukuunsa nähden pärjänneet hyvin. Kanta-Hämeestä on valittu 12 ministeriä, Etelä-Savosta kahdeksan. Vertailuksi Pirkanmaalta on noussut tarkastelujaksolla myös kahdeksan ministeriä, vaikka se on asukasluvultaan toisiksi suurin maakunta Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaa ei ole kokoonsa suhteutettuna pärjännyt erityisen hyvin: alueelta on noussut kahdeksan ministeriä viimeisen 30 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu häntäpäähän ministeripaikoissa suhteutettuna asukaslukuun heti Pirkanmaan ja Pohjois-Savon jälkeen.

Henkilön kokemus ja taidot vaikuttavat pitkälti ministerivalintoihin, tutkija Ville Pitkänen arvioi.

– Tulosta selittää kenties eniten se, että vaikka maakunnallinen tasapaino on yksi tärkeä elementti salkkujaossa, se ei missään nimessä ole tärkein. Puolueiden ja puheenjohtajien miettiessä ministerinimiä merkityksellisiä seikkoja ovat esimerkiksi asema puolueessa, henkilökemiat ja asiantuntemus, Pitkänen toteaa.

SDP ja keskusta ovat useimmiten palkinneet pitkään istuneet kansanedustajat ministerisalkuilla. Kokoomus puolestaan on nostanut puolueista enemmän ensimmäisen kauden kansanedustajia ministeripaikalle.

Sattumallakin on Pitkäsen mukaan merkitystä valinnoissa.

Pohjois-Pohjanmaalta tulleet ministerit ovat olleet eri puoluetaustoista. Keskusta on saanut tarkastelujaksolla kolme ministeriä, mikä on puolueista eniten. Ministereinä ovat vaikuttaneet Tapani Tölli, Tyttö Isohookana-Asunmaa ja Juha Sipilä. Kokoomuksen riveistä ministerinä on toiminut kahdesti Suvi Lindén. SDP:n riveistä Pohjois-Pohjanmaata on edustanut Liisa Jaakonsaari, vasemmistoliitosta Martti Korhonen ja sinisistä Pirkko Mattila.

Pitkäsen mukaan puolueiden voimasuhteet maakunnassa näkyvät tuloksesta.

Yleisesti ottaen ministerit ovat olleet vuosien 1987 ja 2019 välisenä aikana hyvin koulutettuja: 80 prosentilla ministereistä on ollut akateeminen loppututkinto. Yleisimmin ministerit ovat valtio- tai oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneita.

Pohjois-Pohjanmaalta tulleiden ministereiden koulutustaustat vaihtelevat. Ministereistä Töllillä, Isohookana-Asunmaalla, Lindénillä, Mattilalla ja Sipilällä on akateeminen loppututkinto.

Ministerit ovat lisäksi olleet eri-ikäisiä, sekä miehiä että naisia.

Yleisin hallituspohja on ollut keskustavasemmistolainen. Punamulta eli keskustan ja SDP:n yhteistyöhön perustuva hallituspohja on ollut vallassa yhteensä 21 vuotta. Kansanrintamahallitus, johon kuuluu keskusta ja vasemmistopuo­lueet, on vaikuttanut 15 vuoden ajan. Suomea on johdettu keskusta-vasemmistolaisella linjalla siis yhteensä 36 vuotta.