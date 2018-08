Jukka Keskitalo on voittamassa Oulun hiippakunnan piispanvaalin ensimmäisellä äänestyskierroksella. Oulun hiippakunta kertoo Facebook-sivullaan, että kaikkiaan kahdeksan rovastikunnan äänet yhdeksästä on laskettu.

Keskitalo on saanut 522 ääntä, Jukka Hautala 133 ja Niilo Pesonen 244 ääntä.

Oulun tuomiorovastikunnan vaalikokous alkoi kello 13 Karjasillan seurakuntatalolla. Vaalikokouksessa lasketaan annetut äänet, mutta myös paikan päällä voi vielä äänestää.

Tuomiorovastikunnan lääninrovastia tuuraavan Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelän mukaan alustavat äänimäärät pyritään lähettämään tuomiokapitulille kello kahden jälkeen. Alustavan äänestystuloksen arvioidaan selviävän noin kello 15.

– Toivottavasti vaali ratkeaa ensimmäisellä kierroksella. En osaa yhtään arvioida, kuka ehdokkaista voittaa. Jännittävä päivä tiedossa, Niemelä totesi Kalevalle iltapäivällä.

Karjasillan seurakuntatalo täyttyi innokkaista seurakuntalaisista ja papeista ennen vaalikokouksen alkua. Useat heistä olivat tulleet äänestämään paikan päällä.

Oulun piispanvaalissa on noin 1 100 äänioikeutettua, joista puolet on hiippakunnan pappeja ja lehtoreita. Toinen puoli muodostuu maallikkovalitsijoista. Maallikkovalitsijoita ovat esimerkiksi hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, kirkolliskokouksen maallikkoedustajat hiippakunnasta, hiippakunnan kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien edustaja ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Kaikilla seurakuntaan kuuluvilla ei siis ole automaattisesti äänioikeutta, vaan valitsijoina on yleensä seurakunnan luottamustehtävissä olevat henkilöt.

Oulun tuomiorovastikunta on suurin hiippakunnan yhdeksästä tuomiorovastikunnasta. Piispanvaalissa äänestys tapahtuu rovastikunnittain, ja äänioikeutettujen määrä muodostuu rovastikunnan koon mukaan. Pauli Niemelän mukaan Oulun tuomiorovastikunnassa on yhteensä noin 400 äänioikeutettua, joista suurin osa on äänestänyt ennakkoon.

Jos vaali ei ratkea vielä tänään, toinen kierros järjestetään 3. syyskuuta. Niemelän mukaan toisen kierroksen vaalikokous järjestetään Karjasillan kirkon puolella, koska seurakuntatalo menee piakkoin remonttiin.