Piispa Keskitalo: "On hienoa, että Herättäjäjuhlat ovat tänä vuonna Oulun hiippakunnan alueella"

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vierailee viikonloppuna Nivalan Herättäjäjuhlilla ja pitää juhlissa raamattutunnin.

– On hienoa, että Herättäjäjuhlat ovat tänä vuonna Oulun hiippakunnan alueella. Herännäisyydellä on vahva jalansija hiippakunnassamme, eritoten sen eteläisemmissä osissa. Juhlien tunnus ”Armossa avarassa” kuvaa hyvin kristillisen uskon keskeistä sanomaa Jumalan armosta, jonka ihminen saa lahjana, toteaa Keskitalo.

Nivalan seurakunnan, Nivalan kaupungin ja Herättäjä-Yhdistyksen yhteistyössä järjestämille juhlille odotetaan 30 000 osallistujaa.

Piispa piti tänään lauantaina kello 11 juhlakentällä raamattutunnin teemalla Pyhiinvaellus Raamatussa. Siinä hän muun muassa tarkasteli, miten Vanhassa ja Uudessa testamentissa nähdään vaeltaminen kokonaisvaltaisesti niin, että koko kristityn elämä on liikkeelle lähtemistä ja kulkemista tässä maailmassa.

Keskitalon mukaan Herättäjäjuhlien täyttyvät penkkirivistöt kertovat omalla kielellään jotakin olennaista kristillisen uskon luonteesta.

– Usko on lähtemistä. Ihmisellä on tarve vaeltaa pois tyhjästä ja muodollisesta elämästä. Sama kutsu ja kaipaus, joka sai Abrahamin lähtemään omasta maastaan, on saanut juhlavieraat vaeltamaan sanan kuuloon Nivalaan.

Myös vanhoillislestadiolaisen liikkeen Suviseurat olivat tänä vuonna Oulun hiippakunnassa, Muhoksella viime viikonloppuna.

– Herätysliikkeillä on ollut tärkeä rooli kirkon ja seurakuntien elämässä täällä pohjoisessa hiippakunnassa. Herätysliikkeiden kautta on kanavoitunut konstailematon ja kansanomainen tapa elää todeksi hengellisyyttä. Hengellisten kesäjuhlien suuret osanottajamäärät kuvastavat hengellistä kaipuuta ja yhteisöllisyyden tarvetta. Toivon, että herätysliikkeet elävöittävät jatkossakin kirkon elämää, piispa kertoo.