Piispa Jukka Keskitalo jakaa huolen: "Olen katsellut paria Esperi Carea koskevaa esimerkkiä niin läheltä"

Voittoa tavoitella mutta pitää osata laskea ja perustella miksi hoidon laatu on verrannollinen sen hintaan - tai ainakin suurin osin. Laadulle on hintansa ja vanhusten laadukkaasta hoidosta ollaan valmiita taatusti maksamaan jos sitä on tarjolla. Meiltähän puuttuu se kokonaan, on vain amatöörien (no joo olkoot muotomielessä ammattilaisia muttei laatumielessä) perustamia pikavoittoyrityksiä jotka on haalittu äkkiä kasaan tilanteen ilmettyä otolliseksi. Laatu puuttuu ja osaaminen. Se on helppo korjata.