Piipsannevan turvesuolle nousee suuri tuulivoimapuisto – puistoon voisi sijoittua enintään 43 tuulivoimalaa

Voi ei mikä järjettömyyden huipentuma. Kuka hullu vaihtaa puhtaan energian tuollaiseen tehottomaan ja suorastaan saastuttavaan? Turve on heti kivihiilen jälkeen puhtain energia mitä on ja kaiken huipuksi kotimaista ja sitä on niin paljon, että ei lopu koskaan. Kuten kivihiilivoimalankin, niin myös turvevoimalan piipusta tulee puhdasta hiilidioksidia ja vesihöyryä. Siinä ei ole mitään saastuttavaa ja lähimetsät käyttävät lisähiilidioksidin ilomielin suurempaan kasvuun. Lisäksi modernin turvevoimalan rakentaminen on lähes ilmaista ja sen ylläpito yksinkertaista. Kansan töpselit täyttyvät puoli-ilmaisesta sähköstä, vaan eihän se nyt elitisteille sovi, että kansa saasi jotain edullisesti.

Nuo ropellit puolestaan ovat tehottomia ja ainoastaan tappavat lintuja silloin kun ylipäätään pyörivät. Tuulimyllyt ovat niin kalliita, että meidän pitää avustaa verojen kautta niiden pyörintää ja laskuttavat meitä vielä uudestaan kun sähkölasku tulee. Kansa maksaa tuulisähkön kahteen kertaan ja se on hävyttömyyden huippu.