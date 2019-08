Minua aina ihmetyttää, kun rattijuoppo pakenee poliisia. Sehän toisaalta tarkoittaa sitä, että on vielä jonkinlainen ymmärrys, että on rikollinen, eikä halua jäädä kiinni. Miksi sitten lähti ajamaan päityneenä, kun kerran tiesi, että se on rikos? Mihin oli niin tärkeää omalla autolla päästä juuri silloin? Toisaalta ymmärrys ei riitä siihen, että pakoon ei voi kuitenkaan päästä. Miksi siis ottaa lisäriskiä uusista rikoksista, eikä antaudu heti?