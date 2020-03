Pienriistakantojen kehityksessä pieniä muutoksia – metsäjäniksen ja ketun kannat kasvussa Pohjois-Suomessa

Alkuvuoden lumijälkilaskentojen perusteella pienriistakannoissa on tapahtunut pieniä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Suurimmat poikkeukset pitkäaikaiseen kannankehitykseen verrattuna todettiin metsäjäniksellä ja ketulla, joiden kannat ovat kasvussa Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa kettukanta puolestaan on hiipunut ja oravien määrä kasvanut. Saukkoja ja kärppiä on aiempaa enemmän koko maassa, mutta näätiä on aiempaa vähemmän. Näätäkannan painopiste on siirtynyt pohjoiseen.

Lumiolosuhteet vaikeuttivat erityisesti valkohäntäkauriin, metsäkauriin ja hirven laskentatuloksia.

Lämpimän ja vähälumisen talven takia pienriistan lumijälkilaskennat olivat vaikeita etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa lunta oli laskennan kannalta jopa liikaa.

Pitkän aikavälin seurannat kattavat 32 vuotta

Metsäjäniksen, ketun, oravan ja kärpän kannat ovat selvästi taantuneet viimeisten 32 vuoden aikana. Pohjoisen kärppäkanta on kutistunut vain neljännekseen. Saman jakson aikana rusakon, saukon, sekä valkohäntä- ja metsäkauriin kannat ovat runsastuneet.

Kantojen kehitystä tarkastellaan koko 32-vuotisen laskentahistorian valossa, mutta myös vertailemalla kuluvan talven lukemia viime vuoteen ja viiteen edelliseen vuoteen. Useimmissa tapauksissa vuosittaiset alueelliset vaihtelut ovat melko pieniä, eikä niiden suunta poikkea olennaisesti pitkäaikaisesta kannankehityksestä.