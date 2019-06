Perämeren rannikon linnut lasketaan tarkkaan tänä kesänä – kymmeniä luotoja, satoja kilometrejä rantaa, tuhansia lintupareja

Metsähallituksen biologit haravoivat Perämeren rannikkoa kiikareiden kanssa näinä viikkoina. Kattavia saaristolintulaskentoja on tehty Natura-saarilla edellisen kerran 15 vuotta sitten Oulun pohjoispuolella ja 5 vuotta sitten Raahessa.

Metsähallituksen mukaan odotettavissa on muutoksia käsitykseemme Perämeren lintukannoista.

Laskennoissa selviää muun muassa, onko valkoposkihanhien ja merimetsojen voittokulku ulottunut jo Perämeren pohjukkaan. Lisäksi tarkastellaan, miten voivat uhanalaistuneiden, ennen yleisten lajien, kuten tukkasotkien, pilkkasiipien ja selkälokkien kannat.

Laskennat tekevät Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologit. Urakkana on käydä läpi kymmeniä luotoja, satoja kilometrejä rantaa, tuhansia lintupareja.



Rannikko-LIFE -hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä Hoidettavana on rannikon luontoa Perämereltä Viron pohjoisrannikolle. Hankkeessa tehdään myös paljon vapaaehtoistyötä. EU-rahoitteisen mittavan luonnonsuojeluhankkeen budjetti on 8,7 miljoonaa euroa.



Konkreettiset työt alkavat saaristolinnustolaskennoilla Perämerellä Raahessa ja Haukiputaan-Simon saarilla.



Raahessa laskennat liittyvät linnustohoitokohteiden seurantoihin. Laskennoilla selvitetään hoitotoimien vaikutuksia lintusaarilla. Tänä vuonna katsotaan nykytilanne ennen toimien aloittamista. Avoimuutta lisäävät hoitotoimet, kuten pensaiden raivaus ja laidunnus toteutetaan Raahen ulkoluodoilla ja Iin Krunneilla lähivuosina.



Haukiputaan-Simon saarilla laskennat liittyvät hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Lintuasiantuntijat etsivät arvokkaimmat linnustokohteet, joiden suojeluun- ja hoitoon on tarvetta kiinnittää huomioita.