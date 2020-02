Pelastuslaitos varoittaa: Lumikuorma on poikkeuksellisen suuri Koillismaan alueella, rakennusten katot kovilla

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos varoittaa poikkeuksellisen suuresta lumikuormasta Koillismaan alueella.

Koillismaalla alueen luomikuorma on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Katoille kertyvä lumi- ja jäämassa aiheuttaa vaaraa erityisesti laajarunkoisille rakennuksille. Lumikuormamitoitus on 160-180 kiloa neliömetrillä, mutta tällä hetkellä lumen vesiarvo on keskimäärin 200-240 kiloa neliömetrille ja joillakin alueilla jopa 260-300 kiloa neliöllä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että lauha sää kasvattaa lumikuormaa edelleen. Alueella kiinteistöjä omistavien tulee kiinnittää huomiota lumikuorman määrään. Pelastuslaitoksen mukaan eritoten suurten ja laajarunkoisten rakennusten, kuten teollisuus- ja varastohallien, kauppakeskusten, liikuntahallien ja eläinsuojien kanssa on oltava tarkkoina.

Myös asuinrakennusten ja vapaa-ajanrakennusten rakenteet ovat nyt kovilla luomikuorman alla. Tarpeen mukaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin lumikuorman pienentämiseksi.

Samalla pelastuslaitos muistuttaa, että lumikuorman pienentämisessä tulee muistaa turvallisuus. Putoamissuojaimet kuuluvat kaikille katolle kiipeäville ja pudotusalue tulee eristää lippusiimalla.

Pelastuslaitos toteaa, että arvittaessa lumikuorman pienentäminen kiinteistöhuollon tai muun kiinteistöjen ylläpidon ammattilaisen tehtäväksi. Lumikuorman pienentäminen on hyvä tehdä symmetrisesti siten, että kuormitus pienenee tasaisesti koko kattoalueelta, sillä epäkesko kuormitus rasittaa jo kuormittuneita rakenteita lisää. Katon suojaksi on hyvä jättää vähintään 10 senttimetrin lumikerros.