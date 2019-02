Pelastuslaitos siivosi rekan lastista valunutta kalsiumkarbonaattia Nelostiellä Kärsämäellä – toinen kaista kiinni jonkin aikaa

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköt joutuivat lauantaina aamulla siivoustöihin Kärsämäellä, kun ajoneuvoyhdistelmän säiliöstä oli jostain syystä päässyt valumaan tielle 10-20 litraa kalsiumkarbonaattia.

Hälytys tehtiin paikalle aluksi vaarallisen aineen onnettomuudesta, mutta pian selvisi, ettei tielle päässyt aine ole vaarallista, kertoo päivystävä palomestari Matti Virtanen.

Siivoustyön vuoksi toinen nelostien ajokaista suljettiin joksikin aikaa, joten liikenne voi hidastua, tiedotti tieliikennekeskus.

Kalsiumkarbonaatti on monikäyttöinen aine, jota käytetään muun muassa maataloudessa kalkituksessa ja sitä on myös useissa elintarvikkeissa lisäaineena. Myös muun muassa perinteisissä taululiiduissa on kalsiumkarbonaattia.