Pelastuslaitos sahasi jäätä hiki hatussa, jotta jäihin pudonnut hirvi saatiin ylös Siikajoesta – Miksi riistaeläin pelastetaan metsästettäväksi?

On se hienoa että on tullut tähänkin tapaukseen monenlaista kommenttia. Mistä meillä ihmisillä alkaa ihmisen arvo ja eläimen arvo rajat?? Vai onko niillä rajoja nykypäivän?? En tiedä. Vastatkaa te joilla on mielipiteitä. Minun nuoruudessa tuli aina mieleen ravinto koska sitä ei sodan loppuvaiheessa ollut paljoakaan ja monet elintarvikkeet olivat ns kortilla.. Käsittääkseni me kaikki olemme joidenkin ravinto. Ihminen toki on 'ajattelevanayksilönä' pärjännyt hyvin aseineen ja muutenkin.