Pekka Heikkisen leipomo sai Vuoden teko -palkinnon Kajaanissa

Oulun kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto valitsi Vuoden teko -palkinnon saajaksi leipomo- ja kondiittoriliike Pekka Heikkinen & Kumpp. Oy:n.



Yli satavuotiaan perheyrityksen leipomo kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa viime vuoden toukokuussa. Yritys investoi kuitenkin uuteen leipomoon.



- Haluamme tehdä pitkäjänteistä työtä, joka on sekä kestävää ja kantavaa. Haluamme olla hyvä työpaikka, jota edustamme ylpeydellä omilla kasvoillamme, kuvailee yrittäjä Kaisa Marin, joka on yrittäjä jo neljännessä polvessa yhdessä veljensä Juuso Marinin kanssa. Perheyritys työllistää 15 henkeä. Leipomon lisäksi yritykseen kuuluu myymälä ja kahvila.



Kainuun kauppakamariosasto julkisti myös ensimmäisen Maine Teko -kunniakirjan saajan, joka on Kuhmon Kamarimusiikki. Tapahtuma järjestettiin heinäkuussa jo 50. kerran, mikä tekee siitä yhden Suomen perinteikkäimmistä musiikkijuhlista.