Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa luettiin tiistaiaamuna syytteet miehelle, jonka kaksi nuorta poikaa kuoli rivitalopalossa häkämyrkytykseen. Onnettomuus sattui syyskuussa 2016 Raahen Pattijoella.

Mies itse ja hänen yksi 13-vuotias poikansa onnistuivat pelastautumaan palavasta asunnosta.

Syyttäjä katsoo miehen aiheuttaneen huolimattomuudellaan tulipalon.

Syytteen mukaan isällä oli rivitaloasunnossaan kahvinkeitin hellan päällä ja hän jätti vahvassa humalatilassa kaksi hellan levyä päälle niin, että kahvinkeitin syttyi palamaan ja aiheutti tulipalon.

Syytettyä avustaa asianajaja Kalle Lyytinen (oik.). KUVA: Susanna Kemppainen

Syytteet koskevat yleisvaaran tuottamusta, vammantuottamusta ja raskaimpana kahta kuolemantuottamusta.

Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta tai sakkorangaistusta.

Neljän asunnon rivitalo tuhoutui palossa täysin.

– En syytä vastaajaa siitä, että hän on ollut humalassa tai hoitanut lapsiaan humalassa. Ne eivät ole rikoksia. Kyse on siitä, miten hän on toiminut vahvassa humalatilassa sähkölaitteiden ja tulien kanssa. Hänen huolimattomuutensa on aiheuttanut tai mahdollistanut tulipalon. Se olisi voitu välttää, jos ihminen olisi toiminut huolellisesti, kihlakunnansyyttäjä Emilia Mourujärvi sanoi oikeudelle.

Tulipalosta paennut lapsi sai palovammoja sekä viiltohaavan. Hän hakee isältään erilaisia vahingonkorvauksia.

Lasten edunvalvojana toimiva asianajaja Jani Vuoti vaatii, että oikeus katsoo isän menetelleen törkeän huolimattomasti ja pitää kuolemantuottamuksia myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Isä kiistää syytteet. Hän katsoo, ettei toiminut tilanteessa huolimattomasti saati törkeän huolimattomasti. Hänen mielestään tapahtunut oli lähempänä tapaturmaa. Hän kiistää myös osan hänelle esitetyistä korvausvaatimuksista.

– Humalatila ei osoita huolimattomuutta. Keskiössä on hellan ympäristö ja se, mitä siellä sinä iltana tapahtui. Onko hella mennyt päälle vahingossa, isää avustava asianajaja Kalle Lyytinen pohdiskeli oikeudessa.

Käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.