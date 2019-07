Paltamossa autoilija kaahasi 153 kilometrin tuntinopeutta poliisin tutkaan – kertoi syyksi auton testaamisen

Ohitettaessa asia unohtuu ihan tarkoituksella turvallisuuden vuoksi. Vain pöljä venyttää ohitusmatkaa sen vuoksi, kun nopeusrajoitusta ei saa koskaan ylittää. On paljon turvallisempaa (toki kelistä riippuen) ajaa ohittaessa hetki ylinopeutta, että vastaantulevien kaistalla vietetty aika jää mahdollisimman lyhyeksi.

No seuraava varmaan kommentoi, että "no onko pakko ohittaa, jos pitää ohittaessa ajaa ylinopeutta". No on! Sujuvan liikenteen kannalta muuta liikennettä hitaammin ajavien taakse ei pidä jäädä tekemään jonoa, jos on mahdollista päästä tientukosta ohi.