Palomestari muistuttaa maastopalovaarasta – "Varjoiset paikat kannattaa hyödyntää marjaretkellä ja tauottaa työrytminsä"

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jarmo Myllymäki hoksauttaa kesäihmisiä varautumaan, ettei sattuisi onnettomuuksia.

Metsäpalovaroitus on voimassa monin paikoin niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Lapissakin.

– Monessa paikassa on odotettu lämpimien kesäilmojen alkua ja nyt se aika on vihdoin koittanut. Tälle viikolle on Ilmatieteenlaitoksen laatiman viiden vuorokauden sääennusteen mukaan luvassa laajalti poutaista keliä alueellemme. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on menneen viikonlopun aikana syttynyt maastoa palamaan muutaman kerran, mutta suurilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Pelastuslaitos seuraa alueellamme jo osittain erittäin kuivan ja syttymisherkän maaston onnettomuusriskiä, Myllymäki sanoo.

Hänellä on terveisiä myös marjastajille.

– Marjasato on jo kypsymässä eli ihmisiä kehotetaan luonnossa liikkuessaan ja kaikissa muissakin toimissaan kiinnittämään erityistä huomiota varovaisuuteen, sillä maasto on nyt kuivaa ja metsäpalovaroitus on voimassa eli avotulta ei saa tehdä. Lisäksi muistutamme, että heti palon havaittuaan, tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, että onnettomuus pystyttäisiin rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle, hän painottaa.

Marjaretkellä ei kannata alkaa urakoimaan, siihen Myllymäellä on selkeä ohje:

– Omasta kunnostaan kannattaa myös huolehtia juomalla tarpeeksi nestettä, niin ettei lämmön aiheuttama nestehukka uuvuta kesken kaiken. Myös varjoiset paikat kannattaa hyödyntää ja tauottaa työrytminsä niin, ettei kuumuus yllätä, hän painottaa.