Pahoinpitely, murto, takaa-ajo ja kortitonta ajamista – Lapissa rötösteltiin perjantaina ja lauantaina

Me olemme saaneet elää jo kauan niin ettei poliisi ole puuttunut juuri mihinkään "pienempään". Näistä on tullut hurjempia nopeuksia, piittaamattomuutta jossa ihmishenki ei merkitse mitään ennenkuin jää kiinni. Puhelin korvalla, ei turvavöitä ja kovat ylinopeudet pienien pitäjien ongelma-ajajien tunnusmerkistö. Poliisia vaan ei näy. Kaikki kiistetään kirkkain silmin. Juuri ne, jotka leikkivät päivänvalossa" kilttiä, viilaavat linssiin heti kun on tiedossa että väylä on vapaa. Miksi pikku kuntiin ei laiteta vahingossakaan nopeusvalvontakameroita. Hengellä eri taksa? Toinen ongelma liittyy kummallisiin aikoihin yritystä pyörittäviin "touhuajiin". Häiritsevät liikkumisillaan lepo ja nukkuma rauhaa tarvitsevia. Koneita liikutellaan jos minkälaisilla vehkeillä. Kun muut firmat sulkevat ovia, tämä lähtee liikkeelle.