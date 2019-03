Päävesijohto rikkoutui jälleen Taivalkoskella – Palomestari: kuntalaisten kannattaa nyt varata vettä

Taivalkosken taajamaan johtava päävesijohto Petäjätiellä alkoi vuotaa uudelleen keskiviikkoaamuna kello seitsemän jälkeen. Taivalkosken kunnan mukaan veden toimitus joudutaan keskeyttämään korjaustöiden takia. Keskeytysajankohta täsmentyy lähitunteina

Päivystävä palomestari Marko Kemppainen kehottaa taivalkoskelaisia varaamaan vettä.

Kemppainen kertoo, että päävesijohdon korjaus oli pettänyt keskiviikkoaamuna.

Päävesijohto katkesi edellisen kerran maanantaina aamuyöstä, jolloin koko Tai­val­kos­ken taa­ja­ma ja lä­hi­a­lu­eet olivat ve­si­kat­kon pii­ris­sä myöhäiseen iltapäivään saakka. Ih­mi­siä asuu täl­lä alu­eel­la noin 2 300.

Taivalkosken kunnan mukaan verkostovettä käytettäessä on juomavesi syytä edelleen keittää 5-10 minuuttia, koska vauriokohta on ollut yhteydessä maa-aineksiin. Vesi voi vielä joissakin kulutuspisteissä olla sameaa, joten jos sameutta esiintyy, on syytä juoksettaa vettä kunnes mahdollinen sameus häviää.

Taivalkosken kunta tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona kello 10.