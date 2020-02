Päätös Terrafamen uraaniluvasta tulee huomenna – lupa olisi Suomen ensimmäinen

Tästä laitoksesta aiheutuu vielä suuri taantuma Keskustapuolueen kannatukselle. Hanke on täysin kepulainen tukiprojekti, jonka alkuvaiheessa Pekka Perä narutti Matti Vanhasen, Mauri Pekkarisen ja Paula Lehtomäen ja myöhemmin Olli Rehnin siirtämään suoraa rahaa lähes miljardin ja epäsuoraa rahaa alueen ifrakankkeisiin satoja miljoonia euroa. Senttiäkään ei ole saatu takaisin ja tulevaisuus on synkkä. Nikkelin hinta on saavuttanut normitasonsa ja tappiota tulee varmasti.