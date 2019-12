Pääministerin eroon johtanut hallituskriisi mylläsi myös kansanedustajien päivät – Hänninen: "Olisin halunnut olla nämäkin päivät tekemässä vähän toisenlaista politiikkaa"

Oulun vaalipiirin raahelaiset kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk) ja Katja Hänninen (vas) ovat eläneet työnsä puolesta viime päivät mielenkiintoisia aikoja.

Posti-kiistasta alkunsa saanut poliittinen näytelmä paisui viikonlopun aikana ja huipentui tiistaina siihen, että vielä lauantaina Raahessa pääministerinä onnittelulaulunkin vastaanottanut Antti Rinne (sd) taipui pyytämään presidentti Sauli Niinistöltä eroa pääministerin tehtävästä. Samalla erosi muodollisesti koko muukin hallitus.

– Tosi sekavahan tämä vyyhti on kaiken kaikkiaan ollut. Ehkä se kertoo vain siitä, että hallitus ei ole vielä kovin vanha ja ehkä ministeritkin ovat nyt maksaneet oppirahoja tässä posti-asiassa, Katja Hänninen sanoo.

Rinne päätyi pyytämään eroa hallituskumppani keskustan ajamana. Hän ei pääministerinä nauttinut enää keskustaväen luottamusta.

Keskustan eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana tapahtumien kulkua seurannut Hanna-Leena Mattila ei tässä jutussa kerro omia näkemyksiään ja ajatuksiaan viime päivien tapahtumista. Se johtuu keskustan tiukasta ryhmäkurista.

– Olemme sitoutuneet pidättyväiseen tiedotuslinjaan tässä herkässä tilanteessa, joten en voi kommentoida mitään. Kun tilanne selkenee, voidaan palata asiaan, viestitti Mattila tiistaiaamuna.

Kun Antti Rinne oli pyytänyt ja saanut eron pääministerin tehtävästä tiistaina päivällä, tiedusteltiin voiko Mattila kommentoida asiaa nyt, hallituskriisiksi kasvaneen tilanteen lauettua.

– Sori, en vieläkään, hän vastasi.

Hanna-Leena Mattila ei kommentoi viime päivien tapahtumia. KUVA: Vesa Joensuu

Mitä kaikkea viime päivinä on tapahtunut ja puhuttu, sitä ei Katja Hänninenkään tiedä.

– Meilläkin (Vasemmistoliitossa) vain johtoporras on ollut sunnuntain neuvotteluissa, ja todennäköisesti maanantainkin osalta vain pieni piiri tietää mitä kulisseissa oikeasti on tapahtunut, hän toteaa.

Hallituskriisi oli Hännisen mielestä seurausta siitä, kun kaikki ei mennyt niin kuin piti. Toisaalta hän ei näe kaiken menneen parhaalla mahdollisella tavalla siinäkään, miten keskusta on epäluottamusta pääministeriä kohtaan viestinyt.

– Vaikka ei välttämättä ehkä kaikki ministereiden tekemiset ja sanomiset ole mennyt ihan putkeen, niin onko nyt mennyt putkeen nämä ulostulotkaan hallituksen sisältä, sitäkin täytyy pohtia.

Osa demokratiaa on hänen mielestään se, että valtaa pitävien tekemisiä ja sanomisia seurataan hyvin tarkkaan.

– Se on hyvä asia, ja siksi rehellisyys ja avoimuus on näissäkin asioissa se paras suoja, koska asiat aina kuitenkin nousevat tavalla tai toisella julkisuuteen. Jos on tiennyt, ei voi mennä sanomaan että en tiennyt, sanoo Hänninen.

Viime päivien poliittinen näytelmä ei ole sellaista politiikan tekemistä, minkä takia Hänninen on eduskuntaan halunnut. Vaikka tapahtumien seuraaminen on ollut mielenkiintoista, pitää hän tilannetta myös tietyllä tavalla murheellisena.

– Olisin halunnut olla nämäkin päivät tekemässä vähän toisenlaista politiikkaa, koska on niin paljon tärkeitä asioita, mitä pitäisi pystyä viemään eteenpäin. Itse toivoisin, että keskityttäisiin nyt hallitusohjelman tärkeisiin kirjauksiin ja vietäisiin niitä eteenpäin. Se on sitä, minä takia itse jaksaa täällä töissä kulkea.

Hän toivoo, että nyt koetusta otetaan opiksi.

– Virheitä sattuu ja virheitä meistä jokainen varmasti tekee, mutta niistä täytyy ottaa oppia ja mennä eteenpäin.