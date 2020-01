P-P:n sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut Oulaisissa ja Ylivieskassa – psykiatrian työpaikat liipaisimella

Kaikkein kamalinta on se, että aika ajoin joku päättäjistämme ilmestyy tv, ohjelmaan kertomaan kuinka hyvä asia tämä eu, meille on, ja kuinka me olemme niin rikkaita, ja siitä huolimatta palvelut täysin retuperällä. Voisiko tähän saada muutosta, suomi ei ole kunnossa, ei riitä se, että omille kansalaisille yritetään valehdella, että kuinka me olemme nyt rikkaita, se on höpöä. Jos suomi olisi rikas maa, ei kuntaliitoksia edes tarvittais, ja eikä lakkautettais tärkeitä palveluita, mistään kunnasta, eikä kaupungista. Suomi julistetaan kohta kriisi maaksi, jos malli ei ala muuttumaan.!!