Oulunkaari kokeilee Pudasjärvellä lapsiperheiden kotipalvelujen tarjoamista ilmaiseksi

Oulunkaari kokeilee Pudasjärvellä lapsiperheiden tilapäisten kotipalvelujen myöntämistä ilmaiseksi elokuun alusta alkaen. Kokeilu jatkuu huhtikuun 2020 loppuun saakka.

Kotipalveluun sisältyy muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä ja niissä avustamista.

Maksuton kokeilu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Kokeilun aikana on mahdollista saada maksutonta palvelua yhteensä 12 tuntia perhettä kohden. Palvelun myöntämisen kriteerit ja säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut säilyvät ennallaan.

Kokeilulla halutaan tietää, kuinka paljon kotipalvelun maksullisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon perheet pyytävät kotipalvelua. Oulunkaari selvittää myös, tuleeko kokeilun aikana esiin perheiden uusia tarpeita. Kokeilujakson aikana arvioidaan maksuttoman kotipalvelun tarvetta ja vaikuttavuutta.

– Lapsiperheiden jaksaminen on ollut paljon esillä julkisessakin keskustelussa. Palvelun vastaanottamiseen vaikuttaa usein perheen taloudellinen tilanne. Meillä on mahdollisuus katsoa ja kokeilla palvelun vaikuttavuutta ja arvioida tarvetta, kun palvelu on ilmaista kriteerit täyttävien perheiden osalta, kertoo Pudasjärven perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen.

Kokeilu tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja mahdollistaa tilapäisen kotipalvelun saamisen ilman, että se vaikuttaa perheen talouteen.

Syitä kotipalvelun saamiselle voivat olla esimerkiksi synnytys tai pienen vauvan hoito, perheenjäsenen sairastuminen, avioero, vanhemman uupumus tai lapsen vakava vamma. Avun tarpeen arvioi palveluohjaaja.