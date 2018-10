Oulun kaupungin viestintäjohtaja Sanna Keskinen valittiin Kainuun Sanomien päätoimittajaksi

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Sanna Keskinen, 44, on nimitetty Kainuun Sanomien päätoimittajaksi. Hän aloittaa toimessa 7. tammikuuta.

Samaan aikaan lehden nykyinen päätoimittaja Markus Pirttijoki siirtyy Lahdessa ilmestyvän Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajaksi.

Aiemmin Keskinen on toiminut Raahen Seudun ja Raahelaisen päätoimittajana sekä Alma Mediaan kuuluneen Alma Regionsin paikallislehtiryhmän päätoimittajana.

Aiempaa toimittajan kokemusta Keskisellä on myös Savonlinnassa ilmestyvästä Itä-Savosta ja kokkolalaisesta Keskipohjanmaasta.

Keskinen sanoo palaavansa innolla kehittämään lehtityön toimintatapoja ja sisältöjä.

– Journalismi on ammatillinen kotini, vaikkakin kokemus Oulun kaupungin palveluksesta on ollut monipuolinen ja antoisa. Kainuu on minulle ennestään tuttua seutua, ja olen iloinen päästessäni viemään osaltani Kainuun asioita eteenpäin, Keskinen sanoo tiedotteessa.