Oulun ja kuuden muun kaupungin johtajat vaativat tunnin junayhteyttä Oulusta Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin

EU.lta on tulossa jo päätetty miljardipotin tukiraha junayhteyksien parantamiseen. Suomi on pitkä maa ja Hki-Oulu yhteys pitäisi saada nopeaksi. Myös tärkein maantieyhteys pitäisi saada nopeammaksi. Suorastaan huvittavaa on lukea Kauppalehdestä toimittajan juttua tästä että kun Pohjois-Suomi on vihdoin ryhdistäytymässä nopeamman junaradan taakse, toimittaja kirjoittelee että "asia lähti Pohjois-Suomessa laukalle", ikäänkuin olisi oikein suunnata kaikki panostukset vain Helsinki -keskeisesti. Pohjois-Suomen pitäisi paljon enemmän olla yhdessä tuumin pitämässä pohjoisen alueen puolta mieluiten yhdessä Lapin kanssa. Vaikka väki tuppaakin muuttamaan kiihtyvällä vauhdilla reuna-alueilta kasvukeskuksiin ja etelään, ei ole edes Helsingin etu että muu Suomi kuihtuu.