Oululainen Suvic toteuttaa Vaalan Metsälamminkankaan tuulipuiston infratyöt

Oululainen Suvic Oy vastaa Vaalan rakennattavan Metsälamminkankaan tuulipuiston maanrakennus-, perustus ja kaapelointitöistä, yhtiö tiedottaa.

Metsälamminkankaan tuulipuisto on Suomen kolmanneksi suurin ja se käsittää 24 voimalaa. Tuulipuiston rakennettujana toimii OX2.

– On upeaa, että pääsemme toimimaan valtakunnan tasolla merkittävissä kohteissa. Yhteistyön jatkuminen OX2:n kanssa on meille arvokas asia, sillä he ovat tuulivoima-alalla merkittävä rakennuttaja. Aiemmin työskentelimme yhdessä Maalahden Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeissa Maalahdessa, Suvicin toimitusjohtaja Juha Tikkakoski kertoo tiedotteessa.

Työt aloitetaan Suvicin osalta Vaalassa huhtikuussa 2020 ja ne valmistuvat pääosin kevään 2021 aikana.

Suvic tiedotti tammikuun lopussa myös toisesta merkittävästä urakasta, kun TuuliWatti valitsi yrityksen suunnittelemaan ja rakentamaan perustukset Simon Sarvisuon tuulipuistoon.

Uusiutuvan energiatuotannon rakentaminen on merkittävä osa Suvicin liiketoimintaa. Vuonna 2017 perustetun yrityksen odotettu liikevaihto tälle vuodella on yli 30 miljoonaa euroa.