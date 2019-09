Oululainen Jorma Mylly voitti Kuusamo Nature Photon kuvalla munkkikorppikotkasta, jolla on "ilme kuin maanantaiaamuna"

Kilpailun Instagram-sarjan voitto napsahti myös Ouluun.

Oululainen valokuvaaja Jorma Mylly on voittanut Kuusamo Nature Photo 2019 -luontokuvakilpailun pääpalkinnon. Tänä vuonna kilpailun pääsarja on nimetty Hannu Hautala -palkinnoksi, ja sen palkintosumma on 2 500 euroa.

Voitto tuli Myllylle tummasävyisellä kuvalla munkkikorppikotkasta.

– Hannu Hautala -kilpailuun pitää olla kotkakuvia, Mylly naurahtaa ja lisää, että oli hänellä kalakuviakin, mutta ne eivät pärjänneet kisassa.

Mylly antoi kuvalleen nimeksi Normipäivä. Nimi tuli hänelle mieleen petolinnun synkästä, hieman epäilevästä ilmeestä.

– Tuli mieleen, että tuollainen ilme voisi olla maanantaiaamuna. Eli normipäivä.

Tuomaristo luonnehti voittajakuvaa upeatunnelmaiseksi muotokuvaksi, jossa on tavoitettu eläinkuvauksen oleellinen elementti: katse, ei tuijotus. Tuomaristo arvosti myös kuvan sävymaailmaa, joka "korostaa kuvan jylhän arkaaista, jopa hieman pelottavaakin tunnelmaa”.

Millaisessa tilanteessa voitokas kuva munkkikorppikotkasta syntyi? Jorma Mylly toteaa ensin, että otushan ei yleensä esiinny Suomessa, vaan se on kuvattu etelämpänä. Kyseessä ei siis ole sama lintu, joka nähtiin viime syksynä Limingan ja Tyrnävän alueella.

– Kuva on otettu Tallinnan eläintarhassa. En tiedä, onko se sitten luontokuva, mutta kuvataanhan karhujakin haaskalla, Mylly pohtii.

Kuva korppikotkasta syntyi jo muutamia vuosia sitten. Mylly kertoo, että hän osti vanhan asuntoauton ja ajoi sillä kuvaamaan Istanbuliin asti. Tallinnan eläintarhassa hän kävi paluumatkallaan.

Mylly toteaa, ettei hän yleensä ole mikään lintujen kuvaaja.

– Erotan pulun ja harakan, ja nekin huonosti!

Mylly kertoo kuitenkin olevansa luontoihminen, joka tykkää samoilla erämailla sekä Suomessa että ulkomailla.

Entä millaisella kalustolla voittajakuva on otettu?

– Se on Nikonin ensimmäisiä digitaalikameroita, jossa on 180 millin linssi. Se on pisin, joka minulla on. En harrasta kalliita metrin mittaisia putkia, joita on hirveän hankala raahata maastossa.

Tänä vuonna Kuusamo Nature Photon työryhmä uudisti kilpailusarjoja. Pääsarja nimettiin luontokuvaaja Hannu Hautalan kunniaksi Hannu Hautala -palkinnoksi. Myös palkintosumma on huomattavasti suurempi kuin aiempina vuosina.

B-sarjan palkintona on tänä vuonna 500 euroa sekä 500 euron arvoinen lahjakortti. B- eli Luonnon taidetta -sarjan voitti orimattilalainen Petri Koivisto kuvallaan Sieni kuoriutuu peltomunasta.

Lasten ja nuorten sarjan eli C-sarjan voitti kauniaislainen Lasse Kurkela otoksellaan Metson tervehdys. Sarjan ensimmäinen palkinto on 300 euroa.

Instagram-sarjan eli D-sarjan voitti oululainen Sami Säily kuvallaan Valtavaara. D-sarjan palkinto on 255 euron arvoinen lahjakortti.

"Pönötyskuvilla ei tässä kisassa pärjää"

Kuusamon luontokuvakilpailuun lähetettiin tänä vuonna lähes 2000 valokuvaa. Kilpailun järjestäjät kertovat, että kisaan tuli tänäkin vuonna osallistuja ympäri Suomen, jopa ulkomailta asti.

Uusi Hannu Hautala -sarja veti paljon kuvia, mutta hieman yllättäen Instagram-sarjan osallistujamäärä laski.

Tuomariston puheenjohtaja, ammattiluontokuvaaja Olli Lamminsalo näkee, että kiinnostus luontokuvaukseen on yhä kasvussa, koska älypuhelimilla saa hyviä kuvia.

– Kilpailuun tuli paljon hyviä harrastelijoiden otoksia, mutta vanha kärkikaarti erottuu kyllä joukosta. Tämän kilpailun linja on taiteellisempi ja luovempi. Niin sanotuilla pönötysluontokuvilla ei tässä kisassa pärjää, Lamminsalo toteaa.

Luontokuvakilpailun parhaimmistosta koostettu valokuvanäyttely on esillä Kuusamotalolla syyskuun loppuun saakka.