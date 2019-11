Oulaisten yrittäjäjuhlassa annettiin tunnustusta paikalliselle yrittäjyydelle ja avainteoille

Oulaisten kaupungin ja Oulaisten Yrittäjien muodostama elinkeinotoimikunta on valinnut Oulaisten Vuoden yrityksen, Vuoden nuoren yrittäjän, Vuoden yksinyrittäjän sekä Avainteon.

Saajat julkistettiin lauantai-iltana yrittäjäjuhlassa Oulaisissa.

Vuoden yritys on Oulaisten Osuuspankki.

Perusteluissa todetaan pankin olevan yksi alueella pisimpään toimineista alan yrityksistä. Menestyminen ja kilpailukyky perustuvat siihen, että yrityksellä on hyvä henkilökunta sekä tuote- ja palveluvalikoima. Liiketoiminta-ajatus on toteutettu erinomaisesti. Yrityksessä on kehitetty myös asiakaspalvelua ja henkilökunnan osaamista. Tulevaa kohti pankissa edetään uudistusten kautta, mutta perinteitä kunnioittaen.

Vuoden yrittäjä valittiin Oulaisissa nyt 38. kerran.

Vuoden nuori yrittäjä on Oulaisten 1-Kuvaamon Petteri Krogerus. Tänä vuonna kymmenettä kertaa Oulaisissa palkittava nuori yrittäjä on kehittänyt liiketoimintaansa, asiakaspalveluaan ja osaamistaan nopeasti. Yrityksen positiivinen asenne ja yhteistyökyky näkyvät toiminnassa.

Oulaisten vuoden yksinyrittäjä on on Hierontapalvelu Hyvä Olon yrittäjä Auli Eskola. Tämä palkinto jaettiin Oulaisissa nyt toisen kerran.

Palkintoperusteluissa todetaan yrittäjälle olevan hyvä maine ja asiakkaat antavat kiitosta laadukkaasta työstä.

Avainteko-palkinnon myöntää Oulaisten kaupunki. Palkinnon saaminen edellyttää merkittävää tekoa, toimintaa tai panostusta Oulaisten elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseksi.

Avainteko-palkinto myönnettiin Weteraanimoottorikerho Wanha Woimalle. Yhdistyksen tekemä monialainen perinnetyö, tapahtumajärjestäminen sekä luento- ja esitelmätilaisuudet ovat palkintoperusteita.

Yrittäjäjuhlassa jaettiin myös yrittäjäristit. Yli 40-vuotisesta yrittäjyydestä timanttiristin sai Hannu Taanila. Yrittäjä Pirjo Kortesoja sai yrittäjäristin 30 vuodesta. Yli 20-vuotisesta yrittäjyydestä palkittiin Jaakko Laulumaa kultaisella ansioristillä.