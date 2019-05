Oulaistelainen ylioppilas: Lukio avasi näkökulmia ja fysiikka vaihtui psykologiaan – "Opeista on hyötyä kaikessa ihmisten parissa tehtävässä työssä"

Ylioppilas Jukka Laurila teki elämänsuunnalleen valintoja työmarkkinoita miettien.

Lukiolaisarjen loppuminen tuntuu oulaistelaisesta Jukka Laurilasta helpottavalta. Elämä on eräänlaisessa risteyskohdassa. Takana on tiukkaa teoreettista opiskelua. Edessä on tulevaisuus, jota kohti Laurila lähtee avoimin mielin.

Huhtikuussa, ylioppilaskirjoitusten jälkeen, Laurila vaihtoi opiskelija-arjen suoraan teollisuuden vuorotyöhön, kun työpaikka Raahen SSAB:n sulattamolla avasi mahdollisuuden tehdä ruumiillista työtä. Sekin tuntui nuorukaisesta jo erilaisesta, varsinkin, kun keväällä jossain vaiheessa mieleen oli hiipinyt tunne eräänlaisesta paikallaanjunnaamisesta.

– Lukio-opintojen päättyminen oli helpottava tunne. Oli ihan tyhjä olo ja tuntui siltä, ettei abivuosi tarjonnut enää mitään uutta, hän miettii.

Palaset ovat nyt kohdallaan. Laurila on tyytyväinen. Opintojen ja töiden välissä on juhlahetken aika.

Tällä viikolla sähköiseen opintojärjestelmään tulleet ylioppilaskirjoituksien tulokset löivät hänet ällikällä, myönteisessä mielessä. Valkolakki on ostettuna ja odottaa jo kesäkuun ylioppilasjuhlapäivää.

Kolmivuotisen lukiourakkansa aikana Laurila teki rohkean suunnanmuutoksen suunnitelmissaan. Aiemmin hän oli pitänyt omalla kohdallaan tavoitteena jatko-opintoja ja työuraa tekniikan parissa. Nuori mies pysähtyi miettimään nyky-Suomea, työmarkkinoita ja työllistymistä, mutta ennen kaikkea omia kiinnostuksensa ja osaamisensa kohteita. Elämänpohdinnan tuloksena vaihtui muun muassa osa niistä aineista, joita Laurila oli suunnitellut kirjoittavansa ylioppilaskirjoituksissa.

– Vaihdoin fysiikan opintojen tilalle psykologian. Koen, että psykologian opeista on hyötyä työelämässä muun muassa johtamisessa ja kaikessa ihmisten parissa tehtävässä työssä, hän perustelee.

Haaveammatikseen Laurila kokee jonkin sellaisen, jossa pystyy yhdistämään ihmisten kohtaamisen, mutta myös yhteiskunnallisiin asioihin tarttumisen. Politikointia Laurila ei kuitenkaan koe omakseen, mutta hallintotieteet, yhteiskunnalliset aiheet oikeustieteitä myöten voisivat olla tavoiteltujen jatko-opintojen kohteina.

Pienestä pitäen Laurila kertoo pohtineensa ja ratkaisseensa asioita niin sanotusti omalla järjellään.

– En halua keksiä pyörää uudelleen, hän perustelee.

Lukio-opintojen anti saa häneltä kiitosta. Oppimateriaalien tekijöille papukaijamerkkejä satelee siitä, että ajankohtaiset ilmiöt kotimaasta ja maailmalta on materiaalin tuella käsittelyssä myös koulussa. Uudistuneen opintosuunnitelman mukaisesti osana koulutyötä on ollut uutisvirtojen seuraaminen. Näin on tullut tunne, ettei koulussa opetella vain mennessä ajassa tapahtuneita asioita vaan koulu on tiukasti kiinni ympäröivässä yhteiskunnassa. Elämä ja teoria kohtaavat opiskelijan päässä, jolloin pystyy ajattelemaan asioita useista eri näkökulmista. Laurilan puheissa vuorottelevat näkökulmat valtion velasta vanhustenhoitoon, yrittäjyyden merkitystä koko kansantaloudelle unohtamatta.

– Opiskeleminen on nykyään tiedon soveltamista. On ymmärrettävä kokonaisuuksia, hän kiteyttää, mutta painottaa, ettei lukion yleissivistävyyskään ole kadonnut mihinkään.

Opiskelemisen kiiltokuvamaailman rinnalle Laurila haluaa nostaa opiskelijoiden jaksamisen. Tavoitteisiin pyritään digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopealla aikataululla.

– Ylioppilaskirjoitukset hoidettiin nyt kokonaan sähköisesti. Kirjat olen ladannut pääsääntöisesti sähköisinä. Siihen on opittava. Kehitystä ei voi pysäyttää, mutta se vaatii harjoittelua.

