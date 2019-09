Oulaistelainen pihasuunnittelija Heidi Hannus suunnitteli puutarhan Moskovan kaduille ja sijoittui kilpailussa toiseksi

Moskovassa kolmatta kertaa järjestetyssä Flower Jam -puutarhakilpailussa rakennettiin 42 puutarhaa Venäjän pääkaupungin vilkkaimmille kaduille ja aukioille.

Kyseessä on tällä hetkellä maailman suurin kansainvälinen kaupunkimaiseman suunnittelukilpailu, jonka päätuomarina toimi muun muassa kahdeksan kertaa maailmankuulun Chelsea Flower Show’n kultamitalin voittanut englantilainen Andy Sturgeon.

Oulaistelaisen Heidi Hannuksen työ Harmony with diagonals kilpaili pienten puutarhojen kategoriassa.

– Käytin työssäni diagonaaleja viivoja, joiden avulla halusin kuvata ihmisen liikettä. Esimerkkinä käytin Moskovan karttaa, Hannus kertoo.

Hannuksen työ sai kisassa hopeaa ja palkittiin myös Venäjän maisema-arkkitehtiliiton myöntämällä kunniapalkinnolla sekä Kaupunkilaisten valinta -palkinnolla.

Venäjän maisema-arkkitehtiliiton perustajan Taisia Volfrubin mukaan kunniapalkinnon perusteena oli puutarhan suunnitelma, jossa oli ajateltu kaupungin arkkitehtuuria, katukarttaa ja miten moderni kaupunki oli tuotu keskelle vanhaa historiallista kaupunkia muistutuksena, että kaupunki kehittyy.

– Erotuin varmasti muiden joukosta pienen tilan rohkean modernilla suunnittelulla, joka on oikeastaan ydinosaamistani, Hannus mainitsee.

Hannusta itseä lämmittää eniten sijoitus kolmen parhaan joukkoon äänestyksessä, jossa moskovalaiset saivat valita oman suosikkipuutarhansa kilpailijoiden joukosta.

– Venäläiset puutarhat ovat tavattoman hienoja. Jo senkin takia arvostan tunnustuksia paljon.

Hannuksen toinen työ Altrain Energy kisasi myös tänä kesänä niin ikään Moskovassa, kansainvälisessä Gardens and People -kilpailussa isojen puutarhojen sarjassa ulkomaisena kutsuvieraana.

– Halusin tuoda ihmisten tietoisuuteen uudistuvan energian käytön puutarharakentamisessa ja korostin esimerkein uudenlaisia hulevesiratkaisuja ja luonnonsuojelua. Ne ovat suomalaisille jo hyvin tuttuja teemoja, mutta uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian käyttö, on Venäjällä vielä lähes tuntematon käsite, Hannus kertoo.

Modernit viherkatot, ledvalaistus, pienet kukkaniityt ja sadevesikouru vesiputouksineen ihastuttivat venäläisiä. Puutarha palkittiin pronssimitalilla.

Hannus päätyi Moskovaan parin sattuman ja onnenkantamoisen kautta.

Hannus mainitsi olevansa suuri venäläisten puutarhojen ihailija itänaapurista kotoisin olevalle ystävälleen.

Hän päätti esitellä Hannuksen omille tutuilleen, jotka sattuivat olemaan Gardens and People -kilpailun järjestäjiä. He puolestaan auttoivat Hannusta hankkimaan venäläisiä sponsoreita, joita ilman Moskovan puutarhanäyttelykisoissa on mahdotonta operoida.

– Kaikki tuotteet eivät olleet aivan sitä mitä tilasin, mutta kyky soveltaa on osa kilpailua. Laadunvalvonta Suomesta asti oli mahdotonta, joten yllätyksiä tuli projektin aikana, Hannus kertoo.

Venäjän lisäksi Hannus on suunnitellut pihoja Puolaan, Italiaan, Amerikkaan ja ympäri Suomea. Hannus on pihasuunnittelun kokenut konkari, sillä hän on tehnyt alalla töitä jo yli 25 vuotta.

– Aloitin yrittäjänä 2002, mutta olin piirtänyt pihoja jo 10 vuotta ennen sitä.

Hannus on tunnettu modernista tyylistään, joissa on ripaus taiteellisuutta.

– Väriefektit ja vesielementit ovat myös minun juttujani. Raikkaus ja puhtaus toimivat aina, Hannus toteaa.