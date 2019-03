Oulaisista kotoisin oleva taikuri Miika Korkatti hämmentää katsojia Rubikin kuutioilla – "Taikuus on livelaji, jossa hetki elää ja voi vaihtua villisti"

Taikuri Korkatti on viihdyttäjä, jonka työvälineet mahtuvat taskuun.

Pieni, nyrkkiin mahtuva Rubikin kuutio -avaimenperä saa taikuri Miika Korkatin esittämään temppua, jolla voi nopeasti hämmentää lähimmäisen. Väripintaiset kuutiot osuivat Korkatin silmiin kauppareissulla. Samantien hän osti hyllyn tyhjäksi.

Jäljellä noista monista kuutioista on enää vain muutama. Osa on kadonnut, osa on päätynyt innokkaiden katsojien tutkittavaksi ja jäänyt muistoiksi. Onpa osa kuutioista kokenut koviakin, kun yleisö on epäillyt sisälle piilotetun jotain, mikä lähettäisi tietoa taikurille.

Temppu on yksinkertainen. Korkatti pyytää katsojaa ajattelemaan jotain kuution väritahoa ja asettamaan sen käsiensä väliin piiloon. Korkatti vakuuttaa pystyvänsä aistimaan ihmisestä, mitä väriä on ajateltu. Lukuisat toistot eivät epäonnistu, mutta tempun salaisuuttakaan ei Korkatti enempäänsä paljasta.

Oulaistelaisjuurinen Korkatti elää todeksi unelmaansa. Muutama vuosi sitten hän päätti kehittyä niin hyväksi taikuriksi, ettei kaupassa tarvitse enää laskea, mitä milläkin kerralla ostaa. Vaatimattomana miehenä hän ei pröystäile taidoillaan, mutta toteaa olevansa tällä hetkellä Suomen keikkailevin aikuisten taikuri.

Työkalenterissa se tarkoittaa 120–140 esiintymistä vuodessa. Muut ajat hän miettii, ideoi, kehittää, pohtii ja suunnittelee temppujaan sekä hioo esityksiään.

– Saatan olla omassa maailmassani monta päivää, kunnes havahdun, etten ole käynyt edes ulkona, hän sanoo.



Tarinallisuus osaksi taikuutta

Lempäälässä asuva Korkatti on laajentanut esiintymisareenansa perhejuhlista yritystilaisuuksiin ja isoihin yleisötapahtumiin. Viimekesäiset esiintymiset festarialueilla ja vip-teltoissa saavat tänä suvena jatkoa. Kontrasti tuhatpäisen yleisön edessä ja tavallisen arjen välillä ovat valtavia kokemuksia. Ne laittavat taikurinkin miettimään syvällisiä asioita. Silloin taikuri kohtaa itsensä.

– Olen miettinyt, minkälaista lisäarvoa kokemus taikuudesta tuo yleisölle. Uskon, että taikuus tuo lisäarvoa ihmisten elämään silloin, kun he pääsevät kokemaan esityksissäni tunteita, jotka irrottavat heidät arjesta. Koen olevani myös viihdyttäjä, hän sanoo.

Elämän filosofointi synnytti hiljattain ajatuksen kirjasta. 26-vuotias Korkatti sanoo sivuille tallentuvan parhaillaan otteita omasta elämästä, kokemuksista ja ajatuksista. Värikkäät elämänvaiheet ikäänkuin kutsuivat ikuistamaan nuoren miehen mielenmaailmaa. Kirja on saanut jo nimekseen Mahdotonta.

Tarinallisuuden Korkatti on halunnut upottaa osaksi taikuuttaan. Hän miettii, miten saisi kokemuksensa muutettua tarinoiksi niin, että ne taipuvat taikuuden kielelle. Näin syntyvät uniikit temput, joiden avulla hän viihdyttää, hauskuuttaa, mutta ennen kaikkea hämmentää yleisönsä. Jossain uransa vaiheessa Korkatti oli korttitemppujen rinnalla mieltynyt myös mentalistin maailmasta.

Temput muovautuvat esitystilanteissa, vaikka runko olisikin sama. Tilanteiden aistiminen on ensiarvoista, sillä yleisön reaktiot saattavat olla erilaiset kuin taikuri odottaisi.

– Liikutaan mystisyydestä komediaan. Taikuus on livelaji, jossa hetki elää ja voi vaihtua villisti.