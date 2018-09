Oulaisissa halutaan kaikki työpaikat esille – Fennovoiman hankkeeseen töihin tulevien ihmisten puolisoille halutaan tarjota töitä

Oulaisten kaupunki on ottanut aktiiviseen selvitykseen niin sanotut piilotyöpaikat. Paikallisia yrityksiä kannustetaan kertomaan kaikista avoimista ja mahdollisesti avoimeksi tulevista työpaikoista elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaarelle. Työpaikkojen selvityksien taustalla on alueellisiin suurhankkeisiin töihin tulevien henkilöiden puolisoiden työllistymisen edistäminen. Tavoitteena on luonnollisesti myös saada lisää asukkaita työllistymismahdollisuuksista kertomalla.

– Määräaikaiset sijaisuudet ja satunnainenkin tarve kannattaa tuoda minulle julki, Soinsaari kannustaa.

Järjestelmällinen ja suunnitelmallinen työ tähtää siihen, että kun esimerkiksi Pyhäjoelle Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen tulee töihin sekä naisia että miehiä, heidän puolisoidensa työllistymiselle tai kouluttautumiselle olisi selkeä väylä.

Ajoittain alueen isoilla yrityksillä on ollut vaikeuksia saada tarvittavat määrät osaajia.

– Painotamme Oulaisissa nyt sellaista niin sanottua yhden luukun periaatetta. Minä olen kontakteissa yrityselämän kanssa koko ajan, niin senkin puolesta reaaliaikainen tietämys työllistymismahdollisuuksista on hyvä olla tiedossa, Soinsaari jatkaa.

Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala (kesk.) sanoo kaupungin tekevän koko ajan aktiivista työtä sen eteen, että asukaslukua saadaan kasvatettua. Kolmatta vuotta käytössä oleva kannustinmalli perheille puree.

– Vuonna 2017 jaoimme noin 140 000 euroa tukia muuttaville perheille, hän laskee.