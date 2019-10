Ongelma sotilaskoneessa aiheutti ilmaliikenneonnettomuuden vaaran Rovaniemellä – kone pääsi laskeutumaan turvallisesti

Sotilaskoneen lentäjän lennon aikana havaitsema ongelma aiheutti keskisuuren ilmaliikenneonnettomuuden vaaran Rovaniemen lentokentällä hieman ennen puoli kuutta lauantai-iltana. Onnettomuuden vaara peruttiin kuitenkin noin varttia vaille kuuden aikaan, kun kone pääsi laskeutumaan turvallisesti.

Paikalle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä, mutta tehtävä peruttiin niiden ollessa matkalla paikan päälle. Onnettomuusvaaran syystä ei ole tarkempaa tietoa.

Rovaniemellä on parhaillaan käynnissä ilmavoimien Ruska 19 -ilmaoperaatioharjoitus, johon osallistuu yli 50 ilma-alusta ja noin 4500 henkilöä. Harjoituksessa on mukana myös Ruotsin ilmavoimat. Kyseessä on ilmavoimien vuoden suurin harjoitus.

Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo, että vastaavia ilmaliikenneonnettomuuden vaarahälytyksiä tulee muutaman kerran vuodessa.