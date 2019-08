Omakotitalon Ylitorniolla palamaan sytyttänyt mies vangittiin – Poliisi: 24-vuotias syyllistynyt aiemminkin rikoksiin ex-puolisoaan kohtaan

Ylitorniolla lauantaina omakotitalon tuhonneen tulipalon sytyttämisestä epäilty 24-vuotias mies on vangittu tiistaina Lapin käräjäoikeudessa. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.

Poliisin mukaan miehen entinen puoliso ei asunut palaneessa talossa.

Miehen epäillään sytyttäneen Ylitornion Raanujärventiellä sijaitsevan omakotitalon palamaan lauantaina 17. elokuuta. Talossa oli tapahtumahetkellä paikalla kaksi naista, joista toinen on epäillyn entinen puoliso. Lisäksi talossa oli epäillyn ja ex-puolison yhteinen lapsi.

Poliisi kertoi aiemmin, että talossa ollut toinen nainen pääsi pois talosta ja pysäytti ohi kulkeneen auton. Auton käytyä talon pihassa myös ex-puoliso ja lapsi pääsivät ulos talosta.

Palon sytyttänyttä miestä epäillään murhan yrityksen lisäksi muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä vahingonteosta, lähestymiskiellon rikkomisesta, vainoamisesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, vahingonteosta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä rattijuopumuksesta.

Lapin poliisin mukaan mies on aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin entistä puolisoaan kohtaan. Häntä on tämän vuoksi pidetty vangittuna. Lisäksi hänet on määrätty matkustuskieltoon ja lähestymiskieltoon ex-puolisoaan kohtaan.

Poliisin mukaan mies on rikkonut lähestymiskieltoa kesän aikana.

Poliisi kertoo, että asian esitutkinta jatkuu muun muassa kuulemisilla, eikä poliisi tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.