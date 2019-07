Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Raahessa – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Miksi kesällä näitä paloja on jatkuvalla syötöllä? Talvellahan niitä paloja etupäässä pitäs olla, koska taloja lämmitetään uuneilla ja pattereilla. Vai onko se niin, että grillit on niitä syypäitä näissä tapauksissa? Melkeen poikkeuksetta naapureilla on nuita grillejä puurakenteisten terassien päällä. Palon syttymissyytä ei sitten sen johdosta usein kerrota.