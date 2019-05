Vanha puurakenteinen omakotitalo syttyi tuleen sunnuntaiaamuna Raahen keskustassa Teinikadulla. Hälytys tulipalosta tuli puoli viiden jälkeen aamulla.

Talosta pelastautui neljä ihmistä, jotka ensihoito on tarkistanut. Kukaan ei ole ollut jatkohoidon tarpeessa. Päivystävän palomestarin mukaan neljän huoneiston talossa on ollut myös viides asukas, mutta hän on todennäköisesti ollut tulipalon aikaan muualla. Rakennuksesta ei ole löytynyt ketään neljän pelastautuneen lisäksi.

Pelastuslaitoksen mukaan talo on kärsinyt pahoja vaurioita tulipalosta sekä sammutusvedestä ja raivaustöistä. Rakennuksen yläkerta on palanut täysin. Tulipalo ei ole vaarassa levitä omakotitalosta muualle.

Paikalle hälytettiin toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoitoyksiköitä ja poliisi.

Syttymissyystä ei ole vielä tietoa.